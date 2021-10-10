Advertisements

محامي ممرض واقعة "اسجد للكلب": العدالة الناجزة مطلوبة (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:50 ص
واقعة السجود للكلب
واقعة السجود للكلب
كساب أحمد
عقب وليد السروجي، محامي ممرض واقعة "اسجد لكلبي"، على الحكم بحبس3 متهمين سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، وتعويض كل منهما 20 ألف جنيه للمجني عليه.

وقال "السروجي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت،: "الممرض لأول مرة يرفع رأسه بعد صدور هذا الحكم، وقام بالسجود شكر لله، شعر بأنه حصل على حقه، شكرًا للإعلام ولوزارة العدل، الراجل ده لم أراه بمثل هذه الصورة منذ معرفتي به، العدالة لها أثر إيجاب يعلى المواطن"

ولفت إلى ان العدالة الناجزة مطلوبة، لان لها أثر إيجابي على المواطن، مشيرًا إلى أن الحكم ليس نهائيًا، والمتهمين طعنوا بالاستئناف على الحكم.

حددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، جلسة 18 أكتوبر المقبل لاستئناف المتهمين الثلاثة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بواقعة "السجود لكلب" والتنمر على ممرض، على حكم حبسهم سنتين وغرامة 100 ألف جنيه وتعويض كل منهما 20 ألف جنيه للمجني عليه.

وكان المستشار النائب العام، أمر بحبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

الكلمات المفتاحية

نائب العام بوابة الفجر الفجر اسجد لكلبي

أخبار تهمك

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يوم

الزمالك يصارع الأهلي لخطف مدافع بيراميدز

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

بطلب من رونالدو.. نجم يوفنتوس على رادار مانشستر يونايتد

منذ ربع ساعة

تعرف على ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا

منذ حوالي 10 ساعة

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 14 ساعة

نجم برشلونة على رادار نيوكاسل يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ ثلث ساعة

تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

نجم مانشستر سيتي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول انتقاله إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 19 ساعة

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يوم

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل من النائب العام بشأن "طبيب الكلب" وموظف بمستشفى خاص

من الألف للياء.. القصة الكاملة لواقعة السجود لكلب

النائب العام يأمر بحبس الطبيب الذي صَوّر واقعة التعدي على ممرض بمستشفى خاص

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "السجود للكلب"

دفاع متهمي واقعة السجود للكلب يلتمس براءتهم

تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة "اسجد للكلب"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

01:38 ص

الزمالك يصارع الأهلي لخطف مدافع بيراميدز

08:01 ص

نجم مانشستر سيتي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول انتقاله إلى برشلونة

06:00 ص

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

07:38 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements