محامي ممرض واقعة "اسجد للكلب": العدالة الناجزة مطلوبة (فيديو)

عقب وليد السروجي، محامي ممرض واقعة "اسجد لكلبي"، على الحكم بحبس3 متهمين سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، وتعويض كل منهما 20 ألف جنيه للمجني عليه.





وقال "السروجي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت،: "الممرض لأول مرة يرفع رأسه بعد صدور هذا الحكم، وقام بالسجود شكر لله، شعر بأنه حصل على حقه، شكرًا للإعلام ولوزارة العدل، الراجل ده لم أراه بمثل هذه الصورة منذ معرفتي به، العدالة لها أثر إيجاب يعلى المواطن"





ولفت إلى ان العدالة الناجزة مطلوبة، لان لها أثر إيجابي على المواطن، مشيرًا إلى أن الحكم ليس نهائيًا، والمتهمين طعنوا بالاستئناف على الحكم.





حددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، جلسة 18 أكتوبر المقبل لاستئناف المتهمين الثلاثة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بواقعة "السجود لكلب" والتنمر على ممرض، على حكم حبسهم سنتين وغرامة 100 ألف جنيه وتعويض كل منهما 20 ألف جنيه للمجني عليه.



