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تصريح مفاجئ من محلل الأداء في منتخب ألمانيا عن اكتشاف كيروش

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 01:00 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
الفجر الرياضي

تحدث حسن بلتاجي محلل الأداء في الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا عن عمر مرموش لاعب نادي شتوتجارت الألماني ومنتخب مصر.

وقال بلتاجي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "اول مرة سمعت عن مرموش كان بيلعب في فريق رديف فولفسبورج الألماني، محلل أداء الفريق كان زميل دراسة، قالي عندنا لاعب مصري كويس تعالى اتفرج عليه".

وتابع "مرموش كان بيلعب جناح اكتر منه مهاجم، لما بدأ يلعب مهاجم ظهر بشكل أكبر، بعد واقعة كورونا صعد مرموش فريق اول بس كان صعب ياخد فرصة بسبب طريقة اللعب والأسماء الموجودة في الفريق".

واضاف "رحل إلى سان باولي معارًا وكانت مرحلة ممتازة لعمر مرموش، لعب كمهاجم وكان معاه صانع لعب ممتاز بيموله بكرات ممتازة، مميزات مرموش إنه بيخلص من اصغر فرصة وبيشوط كويس من أول لمسة".

وواصل "مرموش لاعب مميز لما يلعب كمهاجم مع حد في الملعب، لما بيشارك معاه مهاجم تاني بيكون ظاهر بشكل أكبر وده احسن حتة هو يقدر يتميز فيها، يحتاج للتطور في نقطة الركض من الثبات مثل محمد صلاح".

وأختتم بلتاجي تصريحاته "مرموش ستايل لاعب مثل فيرمينو وبنزيما، اتمنى لا نضع عليه ضغط كبير، هو قابل وقادر على التطور".

الكلمات المفتاحية

مصر محلل اداء منتخب المانيا كيروش رياضة

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