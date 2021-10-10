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لابورتا يستبعد ضحية الريمونتادا من حساباته في برشلونة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 01:06 ص
لابورتا
لابورتا
محمد نادر
قررت إدارة نادي برشلونة الإسباني، استبعاد أحد المدربين من قائمة الأسماء المرشحة لخلافة الهولندي رونالد كومان، لتولى منصب المدير الفني للفريق.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة استبعدت روبرت مارتينيز، المدير الفني لبلجيكا، من قائمة المرشحين لخلافة كومان.

وأشارت إلى أنه حدث اجتماع بين مسؤولي برشلونة في الأسبوع الماضي، وشهد وجود خوان لابورتا ورامون بلانيس وماتيو أليماني ورافا يوستي وجوردي كرويف، لتحليل الأسماء المختلفة المطروحة على الطاولة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك الكثير ممن حضر الاجتماع كان لديهم شكوك بشأن اختيار مارتينيز لخلافة كومان.

وذكرت أنه حتى كرويف، الذي يتمتع بعلاقة صداقة مع مارتينيز، لم يدعم فكرة وجود المدرب الإسباني ضمن الترشيحات.

الكلمات المفتاحية

لابورتا رياضة برشلونة اخبار الرياضة

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