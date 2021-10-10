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أديب عن مفاوضات الأمريكان مع طالبان: "قفلوا الراوتر وفتحوه تاني" (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:49 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن أمريكا طلبت إجراء مفاوضات مع حركة طالبان في الدوحة، مضيفا: "الأمريكان في المواقف اللي زي دي كانوا بيقعدوا بالسنين لحد ما يقعدوا مع حد".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هذه المفاوضات ستجرى بشكل علني، لافتا إلى أن حركة طالبان أبلغت الأمريكان أنهم سيساعدوهم في مقاومة الإرهاب، والأمريكان اعلنوا رغبتهم في تقديم مساعدات للشعب الأفغاني، معقبا: "الكيل مش بمكيالين الكيل بعشرة مكاييل".

وأضاف، "في واحد في الإدارة الأمريكية قالهم إحنا ليه نقعد نصرف فلوس ونتقتل هنا، غحنا نمشي ونصرف فلوس من برة وهما يعملوا اللي إحنا عايزينه.. الأمريكان قفلوا الراوتر وفتحوه تاني".

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عمرو أديب طالبان بوابة الفجر الفجر

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