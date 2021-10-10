Advertisements

عاجل.. السيطرة على حريق هائل بحظيرة مواشي في المنيا

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 01:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي
تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز ملوي جنوبي محافظة المنيا، من السيطرة على حريق بحظيرة مواشي، وتحرر محضر بالواقعة؛ وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حريق داخل حظيرة مواشي، بمركز ملوي جنوب المنيا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وجرى السيطرة على الحريق، دون أضرار أو خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار معرفة أسباب الحريق، وحصر التلفيات.

الكلمات المفتاحية

محافظة المنيا حريق في ملوي حريق

أخبار تهمك

عاجل - نجم الأهلي يرحل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مفاجئ من محلل الأداء في منتخب ألمانيا عن اكتشاف كيروش

منذ 43 دقيقة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يوم

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة إلى موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

لابورتا يستبعد ضحية الريمونتادا من حساباته في برشلونة

منذ 37 دقيقة

تعرف على ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تسجل 831 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعة

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعة

كواليس عودة الدينامو إلى الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 15 ساعة

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق بحظيرة مواشي في "منشأة سعدون" بالشرقية

حريق ضخم يتسبب في نفوق 17 رأس ماشية بدمياط

السيطرة على حريق في حظيرة مواشي بميت غمر

الحماية المدنية بالمنيا تخمد حريقين دون أضرار بشرية

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثي سير بالمنيا

السيطرة على حريق بحظيرة مواشي بكفر شكر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

تعرف على ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا

11:01 م

عاجل.. "الصحة" تسجل 831 إصابة جديدة بكورونا

12:44 ص

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

07:38 م

تفاصيل انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements