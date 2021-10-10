عاجل.. السيطرة على حريق هائل بحظيرة مواشي في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز ملوي جنوبي محافظة المنيا، من السيطرة على حريق بحظيرة مواشي، وتحرر محضر بالواقعة؛ وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حريق داخل حظيرة مواشي، بمركز ملوي جنوب المنيا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وجرى السيطرة على الحريق، دون أضرار أو خسائر بشرية.



