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شاهد.. رسالة همة من رئيس جامعة عين شمس للطلاب

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:10 ص
محمود المتيني
محمود المتيني
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن العام الدراسي الجديد يعد عاما استثنائيا، حيث إن حضور الطلاب بالجامعات سيكون نظاميا 100%، وهناك سيناريوهات جاهزة إذا اضطروا لتتطبيق التعليم الهجين أو التعليم عن بُعد.

وأشار "المتيني"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن ارتداء الكمامة إجباري على الجميع داخل الحرم الجامعي، منوهًا بأنهم تمكنوا من تطعيم 90% من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة، فضلًا عن تطعيم 68 ألف طالب بما يعادل 40% من إجمالي عدد الطلاب.

ونوه بأن الطلاب لديهم فرصة حتى الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر أكتوبر للحصول على اللقاح، وبعد تطعيم 90% من الطلاب لن يسمحوا بدخول أي طالب إلا إذا كان حاصلًا على التطعيم.

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كورونا فيروس كورونا جامعة عين شمس التطعيم

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