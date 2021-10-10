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هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بنيولوك جديد

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 02:42 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها وجمهورها نيولوك جديد لعا، وذلك عبر الاستوري الشخصي لها بموقع تداول الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت من خلاله بالشعر الأحمر، لتتساءل فى الاستوري قائلة "مين دي"، وسرعان ما لقي الظهور الجديد إعجاب وتفاعل مع الكثير من متابعيها.


يذكر أن هنا الزاهد تشارك في مسلسل "أنا وهى"، تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف، ويجسد هنا وأحمد حاتم أدوار شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفا على بعض وتبدأ قصة حب بينهما.

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هنا الزاهد نيولوك جديد منوعات إنستجرام

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