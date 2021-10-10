تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة الإسباني السابق أثار حماس جمهور ريال مدريد الإسباني في تصريحاته الأخيرة إلى وسائل الإعلام الفرنسية.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن ميسي أجرى حوارًا مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية تحدث خلاله عن انتقاله إلى باريس سان جيرمان وكشف عن ترشيحاته للكرة الذهبية والأندية المرشحة لحصد لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تصريحات ميسي مع فرانس فوتبول أثارت حماس جمهور الملكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن تصريحات البرغوث الأرجنتيني أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يتحدث الإسبانية بطلاقة ألهبت حماس جمهور ريال مدريد.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه كما زادت سعادة مشجعي ريال مدريد عندما اختار ميسي نجم فريقهم الفرنسي كريم بنزيما ضمن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية في العام الحالي.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ميسي قال أن ريال مدريد من الأندية القوية التي تسبق باريس سان جيرمان بخطوة في الفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بينما لم يذكر ناديه السابق برشلونة ضمن قائمة الترشيحات.



