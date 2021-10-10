Advertisements

أحمد جمال يغازل جمهوره ومحبيه في أحدث ظهور له

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:57 ص
أحمد جمال
أحمد جمال
ولاء عبد الناصر
نشر المطرب أحمد جمال عدة صور له من خلال حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر فيها بإطلالة كاجوال وعلق أحمد جمال قائلا: "مساء الخير"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.


وكان قد طرح الفنان أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية "إنت عجبانى"، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه الجديد، والتى تدور فى إطار رومانسى مثلما يظهر مع كلمات الأغنية، التى تتماشى مع أجواء الصيف أيضاً، وقد أكد أحمد جمال أن الأغنية بمثابة هدية من كل شاب لحبيبته

الكلمات المفتاحية

منوعات فن سوشيال ميديا الجمهور أحمد جمال

أخبار تهمك

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يوم

تفاصيل انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تسجل 831 إصابة جديدة بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة إلى موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن كيروش مع المنتخب

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

لابورتا يستبعد ضحية الريمونتادا من حساباته في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بالكاجوال.. نوال الزغبي تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

علي ربيع فى أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

بإطلالة مشرقة.. أحمد خالد صالح فى أحدث جلسة تصويرية له

بإطلالة عفوية.. أحدث جلسة تصويرية لأحمد جمال

بإطلالة أنيقة.. أحمد صلاح حسني يغازل جمهوره ومحبيه

بإطلالة كاجوال.. أحمد صلاح حسنى من أحدث جلسة تصويرية له

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

01:38 ص

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

07:38 م

تعرف على ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا

11:01 م

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

03:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements