أحمد جمال يغازل جمهوره ومحبيه في أحدث ظهور له

نشر المطرب أحمد جمال عدة صور له من خلال حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر فيها بإطلالة كاجوال وعلق أحمد جمال قائلا: "مساء الخير"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.





وكان قد طرح الفنان أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية "إنت عجبانى"، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه الجديد، والتى تدور فى إطار رومانسى مثلما يظهر مع كلمات الأغنية، التى تتماشى مع أجواء الصيف أيضاً، وقد أكد أحمد جمال أن الأغنية بمثابة هدية من كل شاب لحبيبته