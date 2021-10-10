بدأت منذ قليل منافسات مستر أوليمبيا 2021 Mr olympia 2021 بمشاركة بطلنا المصري ممدوح السبيعي "بيج رامي" وتواجد بطل مستر أولمبيا السابق ونجم المصارعة الحرة الحالي باتيستا.





بث مباشر منافسات Mr olympia 2021 بمشاركة المصري بيج رامي





ونستعرض عبر "الفجر" نهائي مستر أوليمبيا 2021، وهي البطولة التي كانت شاهدة على تألق البطل المصري بيج رامي والذي بدأ منذ قليل، حيث يمكنكم متابعته اليوم الأحد.





وتأهل المصري ممدوح السبيعي الملقب بـ"بيج رامي" البالغ 37 عاما إلى نهائي فئة الوزن المفتوح بمنافسات مستر أولمبيا 2021 والتي تعتبر البطولة الأكبر والأشهر برياضة كمال الأجسام.

ويعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وواجه السبيعي منافسه اللدود الأمريكي براندون كاري (بطل المسابقة عام 2019) في التصفية النهائية ليتأهلا للنهائي سويا.

ونال "بيج رامي" شهرة واسعة العام الماضي عندما أصبح أول مصري يتوج بلقب مستر أولمبيا، وتتمنى الجماهير العربية بشكل عام والمصرية على وجه الخصوص، العاشقة لهذا النوع من الرياضة، أن يتوج السبيعي باللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي ويبقى متربعا على عرش رياضة كمال الأجسام.







