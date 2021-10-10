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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 02:00 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمود دياب
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لخوض مواجهة نظيره نادي أتليتكو بيلباو، ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports Connect ببث المباراة.

يحتل ريال مدريد صدارة جدول الدوري الاسباني في الموسم الحالي برصيد 17 نقطة حصدها من 8 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة

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