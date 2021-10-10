أحمد ناجي يوجه رسالة قوية لـ"الحضري"

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى في نادي سموحة، إن عصام الحضري مدرب حراس المنتخب أخطأ بعدما طلب من الشناوي عدم التمرين قبل مباراة ليبيا في تصفيات كأس العالم.





وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إنه كان يجب على الحضري رؤية الشناوي في الملعب بعد إصابته وعدم الطلب منه عدم التمرين.





وزاد: "إنه لا يجوز على الحضري أن يقول للشناوي وأبوجبل وبسام وصبحي إن شاء الله سنكون سويا في الفترة القادمة".





وأتم:" لا يجب على الحضري أن يتجاهل باقي حراس المرمى والاعتماد على هذا الرباعي فقط".



