بإطلالة غريبة.. غادة عبد الرازق تثير حيرةالجمهور!





وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل "لحم غزال" شاركها البطولة مي سليم، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها ومتابعيها عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك من خلال حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت بإطلالة غربية، وعلقت قائلة «هل أنت جاهز؟؟»، وهو ما أثار حيرة جمهورها حيث تكهن البعض بخوضها تجربة فنية جديدة.