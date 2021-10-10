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تعرف على ترتيب جدول الدوري الإسباني حتى الآن

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 02:32 ص
الدوري الاسباني
الدوري الاسباني
محمد نادر
زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإسباني، قبل فترة التوقف الدولي التي تشهدها الدوريات، و قبل انطلاق فعاليات الجولة التاسعة من عمر البطولة والمقرر لها يوم السبت الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

احتل ريال مدريد صدراة الليجا برصيد 17نقطة رغم هزيمته أمام اسبانيول بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد "كورنيلا البرات".

على جانب آخر انتهت قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، والتي جمعت أتليتكو مدريد ضد برشلونة، بفوز "الروخيبلانكوس" بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" ليرتفع رصيد أتليتكو إلى النقطة 17 في المركز الثاني فيما توقف رصيد البارسا عند النقطة 12 في المركز التاسع.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:

1 ريال مدريد 17 نقطة
2 أتليتكو مدريد 17 نقطة
3 ريال سوسيداد 17 نقطة
4 إشبيلية 14 نقطة
5 أوساسونا 14 نقطة
6 رايو فاييكانو 13 نقطة
7 أتليتيكو بلباو 13 نقطة
8 فالنسيا 12 نقطة
9 برشلونة 12 نقطة
10 ريال بيتيس 12 نقطة
11 فياريال 11 نقطة
12 مايوركا 11 نقطة
13 إسبانيول 9 نقطة
14 إلتشي 9 نقطة
15 سيلتا فيغو 7 نقطة
16 قادس 7 نقطة
17 غرناطة 6 نقطة
18 ليفانتي 4 نقطة
19 ديبورتيفو ألافيس 3 نقطة
20 خيتافي 1 نقطة

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