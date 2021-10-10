نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن كيروش مع المنتخب

أكد أحمد صالح نجم الزمالك الأسبق أن المنتخب ظهر بصورة أفضل مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد على المستوى الهجومي ولكن ضيق الوقت عقبة كبيرة تواجه الفراعنة.





وقال صالح عبر برنامج البريمو بقناة ten إن استبعاد الثنائى محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لاعبي الفريق وضع لاعبي المنتخب تحت ضغط وأكد كيروش بهذا القرار أنه لا أحد يضمن مكانه في الفريق.





وأشار إلى أن قرار كيروش ليس مفاجأة لأنه اعتاد على ذلك في تجاربه السابقة موضحا أن كيروش لم يستمع لنصائح الجهاز المعاون رغم أنه مازال في بداية مهمته.





وتوقع صالح أداء اقوى للمنتخب الليبي في لقاء الفراعنة يوم الاثنين المقبل بتصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ موضحا أن المنتخب الليبي لعب بشكل دفاعي في مصر ولكن الأمور ستختلف في ملعبهم.