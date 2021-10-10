تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





موقف مانشستر سيتي وبيرنلي في جدول الدوري الإنجليزي





يحتل بيرنلي المركز الثامن عشر في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط حصدها من 7 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات ويسعى بيرنلي للبقاء في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





في حين يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 14 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة و يسعى للتتويج بلقبي البريميرليج ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.





موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي





ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي يوم السبت 16 أكتوبر 2021 على ملعب الاتحاد معقل السيتزنز وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مصر والساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .



