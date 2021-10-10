نجم دجلة: رفضت كورتريك البلجيكي وأندية محلية من أجل الانضمام للأهلي





تحدث كريم الدبيس ظهير أيسر وادي دجلة عن فشل مفاوضات انضمامه للنادي الأهلي في انتقالات الصيف الأخيرة.





وقال الدبيس في تصريحات لبرنامج الماتش "رفضت أكثر من عرض محلي وعرض احتراف بالخارج من أجل الانضمام للنادي الأهلي".





وتابع "كانت هناك مفاوضات بالفعل مع الأهلي ولكن لم تتم، انا كنت محتاج الأهلي وعاوز انضم للفريق، رفضت العروض المحلية والخارجية من أجل الانضمام إليه".





وأضاف "الباب أغلق وانا حاليا مركز مع وادي دجلة، ان شاء الله نرجع للممتاز تاني في الموسم القادم سريعًا".





وواصل الدبيس "رفضت نادي كورتريك البلجيكي من أجل الأهلي، وبعد فشل المفاوضات أرسلوا عرض رسمي جديد منذ 3 أيام للتعاقد معي في يناير، الأمر حاليًا مع وكيل أعمالي وأصبح الاحتراف هو هدفي الأول وندرس العرض البلجيكي".



