موعد مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباراة ليفربول وواتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





موعد مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي





ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وواتفورد يوم السبت 16 أكتوبر 2021 على ملعب فيكارج رود معقل واتفورد وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر والساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت السعودية والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





موقف ليفربول وواتفورد في جدول الدوري الإنجليزي





يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 15 نقطة حصدها من 7 مباريات حتى الآن، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات ويقود الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز أحلام الجماهير واستعادة أمجاد التتويج بلقب البريميرليج بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.





في حين يحتل واتفورد المركز الخامس عشر في جدول البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 7 نقاط حصدها من 7 مباريات حتى الآن، حيث فاز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة وخسر 4 مباريات. ويسعى واتفورد الصاعد حديثا للبريميرليج للمنافسة بقوة على لقب الدوري بالإضافة إلى التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.



