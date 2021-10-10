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جهاز الفراعنة يطمئن على حالة مصطفى محمد قبل مواجهة ليبيا

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:42 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
ريهام عبد المحسن
قام الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش بالاطمئنان على حالة نجم هجوم المنتخب مصطفى محمد عقب الآلام التي اشتكى منها عقب مباراة ليبيا في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢ والمقرر إقامتها في قطر.

واشتكى مصطفى محمد من كدمة خفيفة أثناء مباراة ليبيا وخضع للفحوصات الطبية صباح اليوم بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا.

وطمأن طبيب المنتخب كارلوس كيروش على سلامة مصطفى محمد وعدم معاناته من أية إصابة وأنها مجرد كدمة بسيطة لن تمنعه من المشاركة في التدريبات وأنه جاهز للسفر مع البعثة إلى ليبيا.

وتوجهت بعثة المنتخب مساء أمس إلى مدينة بنغازي في ليبيا لخوض مباراة العودة مساء غد الاثنين ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الإفريقية السادسة لكأس العالم.


الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصطفى محمد رياضة اخبار الرياضة

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