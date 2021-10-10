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نجم سلة الأهلي يكشف موقفه من الرحيل

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 04:00 ص
مايكل طومسون محترف النادي الأهلي
مايكل طومسون محترف النادي الأهلي
حسام مجدي


تحدث مايكل طومسون محترف النادي الأهلي لفريق كرة السلة عن مستقبله مع الفريق في ظل وجود عرض إيطالي للرحيل عن الفريق.

وقال طومسون في تصريحات لبرنامج الماتش منذ قليل " احساس عظيم الفوز بالبطولة".

وتابع "الانسجام بين اللاعبين في حالة ممتازة في الفريق، اوجستي عمل اداء عظيم لعمل توليفة مميزة من اللاعبين".

وأضاف "عقدي مستمر مع النادي الأهلي حتى نهاية الموسم وانا مستمر مع الفريق".

وأختتم "أملك عرض من ايطاليا بالفعل وقراري الاستمرار مع النادي الأهلي، انا مركز مع الأهلي في المرحلة الحالية".

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مايكل طومسون محترف النادي الأهلي مايكل طومسون

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