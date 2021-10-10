نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لـ"كيروش" بشأن محمد صلاح





أكد أحمد صالح نجم الزمالك الأسبق أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لم يظهر بنفس مستواه مع المنتخب الوطني.





وقال صالح عبر برنامج البريمو بقناة ten إن صلاح في مباراة ليبيا أول أمس الجمعة كان صانع للهجمات وهو أمر عكس ما يحدث مع ليفربول.





وأكد أن المنتخب بحاجة لجمل تكتيكية يستفيد فيها من قدرات صلاح موضحا أن مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي افتقد الكرات العرضية المتقنة من الأطراف.





وأشار إلى أن عبد الله السعيد ظهر بمستواه أقل من المعهود بسبب فردية بعض اللاعبين.





وتوقع صالح تغيير طريقة اللعب في مباراة ليبيا الى ٤-٣-٣ في لقاء ليبيا وإشراك ٣ لاعبين في خط الوسط بالدفع بطارق حامد على حساب عبد الله السعيد.