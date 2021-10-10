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نجم برشلونة على رادار نيوكاسل يونايتد

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 04:31 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
وضع نادي نيوكاسل، الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمارات السعودي، نجم برشلونة كأحد الأهداف أمامه، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نجم برشلونة البرازيلي فيليب كوتينيو، قد يعود إلى البريميرليج من جديد، عقب استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على النادي الإنجليزي.

ويرغب الملاك الجدد لنيوكاسل في جلب النجاحات للفريق الإنجليزي، وأول القرارات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن ستتعلق بالميركاتو الشتوي المقبل.

ويُعد كوتينيو، على رأس أولويات نيوكاسل في الوقت الراهن، في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبله مع العملاق الكتالوني.

ويحتل نيوكاسل المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد الفشل في تحقيق أي انتصار في أول 7 مباريات في الموسم.

الكلمات المفتاحية

نيوكاسل كوتينيو رياضة برشلونة

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