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عاجل.. بيج رامي يتوج بجائزة مستر أوليمبيا 2021 للمرة الثانية في تاريخه

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 05:00 ص
بيج رامي
بيج رامي
الفجر الرياضي

توج المصري ممدوح السبيعي الملقب بـ"بيج رامي" منذ قليل بلقب مستر أوليمبيا 2021 للمرة الثانية في تاريخه.

وتأهل المصري ممدوح السبيعي الملقب بـ"بيج رامي" البالغ 37 عاما إلى نهائي فئة الوزن المفتوح بمنافسات مستر أولمبيا 2021 والتي تعتبر البطولة الأكبر والأشهر برياضة كمال الأجسام.

ويعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وواجه السبيعي منافسه اللدود الأمريكي براندون كاري (بطل المسابقة عام 2019) في التصفية النهائية ليتأهلا للنهائي سويا.

وجاءت القائمة التي فازت بلقب مستر أولمبيا على النحو التالي:

2021 ممدوح السبيعي "بيج رامي"

2020 ممدوح السبيعي (بيج رامي).

2019 براندون كاري.

2018 شون رودن.

2017 فيل هيث.

2016 فيل هيث.

2015 فيل هيث.

2014 فيل هيث.

2013 فيل هيث.

2012 فيل هيث.

2011 فيل هيث.

2010 جاي كاتلر.

2009 جاي كاتلر.

2008 دكستر جاكسون.

2007 جاي كاتلر.

2006 جاي كاتلر.

2005 روني كولمان.

2004 روني كولمان.

2003 روني كولمان.

2002 روني كولمان.

ونال "بيج رامي" شهرة واسعة العام الماضي عندما أصبح أول مصري يتوج بلقب مستر أولمبيا، وتتمنى الجماهير العربية بشكل عام والمصرية على وجه الخصوص، العاشقة لهذا النوع من الرياضة، أن يتوج السبيعي باللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي ويبقى متربعا على عرش رياضة كمال الأجسام.


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