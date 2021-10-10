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لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية في تاريخه (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 05:08 ص
بيج رامي
بيج رامي
الفجر الرياضي
نجح بطلنا المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" في التتويج بلقب مستر أوليمبيا 2021 صباح اليوم الأحد.

وشهدت المسابقة منافسة شرسة على اللقب لكن المصري بيج رامي حسمها في النهاية لصالحه ليتوج باللقب الثاني له على التوالي.

وجاءت القائمة التي فازت بلقب مستر أولمبيا على النحو التالي:

2021 ممدوح السبيعي "بيج رامي"

2020 ممدوح السبيعي (بيج رامي).

2019 براندون كاري.

2018 شون رودن.

2017 فيل هيث.

2016 فيل هيث.

2015 فيل هيث.

2014 فيل هيث.

2013 فيل هيث.

2012 فيل هيث.

2011 فيل هيث.

2010 جاي كاتلر.

2009 جاي كاتلر.

2008 دكستر جاكسون.

2007 جاي كاتلر.

2006 جاي كاتلر.

2005 روني كولمان.

2004 روني كولمان.

2003 روني كولمان.

2002 روني كولمان.




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