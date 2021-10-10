بيج رامي يتصدر "تويتر" بعد تتويجه بمستر أولمبيا 2021





وتوج ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" ببطولة مستر أولمبيا التي تقام في ولاية فلوريدا الأمريكية للمرة الثانية في تاريخه.





ورفع بيج رامي علم مصر فور الإعلان الرسمي عن تتويج بمستر أولمبيا متفوقا على جميع منافسيه ومن بينهم مواطنه محمد شعبان.





وبدأت التهاني تنهال على فخر مصر ممدوح السبيعي والملعب بـ"بيج رامي" حيث حفر النجم المصري اسمه من ذهب في تاريخ بطولة مستر أولمبيا العالمية.

تصدر هاشتاج #بيج_رامي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إنجازه الكبير والتتويج بمستر أولمبيا 2021.