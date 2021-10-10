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ماذا قال بيج رامي بعد تتويجه بمستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي؟

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 05:41 ص
بيج رامي
بيج رامي
الفجر الرياضي
علق ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" على تتويجه ببطولة مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية على التوالي.

ونجح بيج رامي في التتويج ببطولة مستر أولمبيا التي تقام في ولاية فلوريدا الأمريكية للمرة الثانية في تاريخه.

وكتب بيج رامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم: "تعالى تعالى جنب أخوك مكانك محفوظ الحمد لله".


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ورفع بيج رامي علم مصر فور الإعلان الرسمي عن تتويج بمستر أولمبيا متفوقا على جميع منافسيه ومن بينهم مواطنه محمد شعبان.

وبدأت التهاني تنهال على فخر مصر ممدوح السبيعي والملعب بـ"بيج رامي" حيث حفر النجم المصري اسمه من ذهب في تاريخ بطولة مستر أولمبيا العالمية.

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