نجم الزمالك يكشف كواليس انضمامه إلى الأهلي السعودي





كشف الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك، كواليس انتقالة إلي صفوف نادي أهلي جدة السعودي.





وقال حمدي النقاز في تصريحات إعلامية مع الاعلامي سيف زاهر عبر قناه اون تايم سبورت: أنه أنتقل بشكل رسمي إلي صفوف نادي أهلي جدة السعودي، في صفقة انتقال حر.





وتابع: أنه كان يتمني الاستمرار مع نادي الزمالك وتحقيق البطولات، ويتقدم بخالص الشكر إلي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب.





وأضاف: أنه بعد قرار منع القيد، كان من الصعب البقاء داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الموسم الكروي الحالي.





وأختتم: كان هناك مفاوضات من قبل إدارة نادي بيراميدز، للحصول على خدماتي، ولكن لم اتلقي أي عروض رسمية.



