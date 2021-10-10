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نجم مانشستر سيتي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول انتقاله إلى برشلونة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 06:00 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
محمد زويد

علق الدولي الإسباني فيران توريس، مهاجم مانشستر سيتي، على ما يتردد في بعض التقارير الصحفية، عن إمكانية انتقاله إلى برشلونة خلال الميركاتو الشتوي المقبل، على سبيل الإعارة.

وقال توريس في تصريح مقتضب، نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "كل ما يتردد في هذا الصدد شائعات".

وشارك لاعب فالنسيا السابق في 7 مباريات مع مانشستر سيتي، في جميع المسابقات هذا الموسم، ونجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة آخر.

كما قدم توريس مستوى لافتا خلال فوز إسبانيا على إيطاليا (2-1)، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، أول أمس الأربعاء، حيث سجل هدفي لاروخا قبل أن يغادر الملعب في بداية الشوط الثاني، إثر تعرضه للإصاب، لكنه من المتوقع أن يشارك في النهائي أمام فرنسا، الأحد المقبل.

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نهائي دوري الأمم الأوروبية فيران توريس اخبار الرياضة

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