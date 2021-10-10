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كريم حسن شحاتة يكشف عن الميزة التي أضافها كيروش للمنتخب

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 06:30 ص
كيروش
كيروش
محمد زويد
أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن أداء منتخبنا الوطني ارتفع مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور التي تحسنت في مباراة ليبيا.

وقال كريم شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "المنتخب أول أمس لم يعطي فرصة لمنتخب ليبيا يمسك كورة طوال المباراة".

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني تفوق على نظيره الليبي في المباراة التي أقيمت مساء أول أمس، بهدف مقابل لاشيء سجله عمر مرموش بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بفارق نقطة وحيدة عن منتخب ليبيا حيث أن الفراعنة يملكون 7 نقاط؛ بينما يمتلك المنتخب الليبي 6 نقاط، ويمتلك المنتخب الأنجولى 3 نقاط ويحتل المركز الثالث، بينما يحتل منتهب الجابون المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

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كيروش كريم حسن شحاتة المنتخب

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