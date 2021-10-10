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ترتيب جدول الدوري الإيطالي حتى الآن

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 06:30 ص
الدوري الايطالي
الدوري الايطالي
محمد نادر
يستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولي التي تشهدها الدوريات، قبل إنطلاق مباريات الجولة الثامنة من عمر البطولة، والمقرر لها يوم السبت الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

وانهى" نابولي" الجولة السابقة محتلا صدارة الدوري الإيطالي، بعد فوزه على فيورنتينا وسط معلبه وجماهيره بهدفين مقابل هدف، بهذه النتيجة يرفع نابولي رصيده إلى النقطة 21، بينما توقف رصيد الفيولا عند النقطة 12 في المركز الخامس في ترتيب الدوري.

وجاء ميلان في وصافة الكالتشيو الإيطالي برصيد 19 نقطة بعد فوزه على حساب اتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيويس"، فيما توقف رصيد اتالانتا عند النقطة11 في المركز الثامن.

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة السابعة على النحو التالي:

1 شعار نابولي 21 نقطة
2ميلان 19 نقطة
3إنتر ميلان 17 نقطة
4روما 15 نقطة
5فيورنتينا 12 نقطة
6لاتسيو 11 نقطة
7يوفنتوس 11 نقطة
8أتالانتا 11 نقطة
9بولونيا 11 نقطة
10إمبولي 9 نقطة
11تورينو 8 نقطة
12هيلاس فيرونا 8 نقطة
13أودينيزي 8 نقطة
14ساسولو 7 نقطة
15سامبدوريا 6 نقطة
16جنوى 5 نقطة
17فينيزيا 5 نقطة
18ساليرنيتانا 4 نقطة
19سبيزيا 4 نقطة
20 كالياري 3 نقطة

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رياضة الدوري الايطالي اخبار الرياضية

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