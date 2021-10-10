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موعد الإعلان الرسمي عن تجديد عقد "معلول" مع الأهلي

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:00 ص
علي معلول
علي معلول
أشرف عبد الناصر

اقترب التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تجديد عقده مع القلعة الحمراء.


معلول يجدد عقده مع الأهلي

وقرر معلول تجديد عقده عقب وصوله من تونس بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده مباشرة في جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات ووكيله.


وينتهي عقد اللاعب التونسي مع الأهلي في الصيف القادم، ومن المفترض أن يوقّع موسمين إضافيين على أن ينتهي عقده الجديد بنهاية 2024.


ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.

 

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وري أبطال إفريقيا علي معلول الاهلي

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