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تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:00 ص
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
محمد نادر
زوار"الفجر الرياضي" نستعرض ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل فترة التوقف الدولي التي تشهدها الدوريات، وقبل استئناف منافسات الدوري خلال الجولة الثامنة من عمر البطولة والمقرر لها يوم السبت الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

يتواجد تشيلسي في صدارة أندية "البريميرلج" بعد فوزه على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "ستامفورد بريدج".

فيما حل ليفربول ثاني الترتيب برصيد 15 نقطة بعد تعادله مع حامل لقب الدوري الإنجليزي النسخة الماضية فريق مانشستر سيتي، إيجابيا بهدفين لمثلهما خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "آنيفيلد".

كما حقق أرسنال فوزاً صعباً على نظيره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب توتنهام، ليرتفع بذلك رصيد سبيرز إلى النقطة 12 في المركز الثامن بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 10 في المركز العاشر في ترتيب الدوري.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:

1 تشيلسي 16 نقطة
2 ليفربول 15 نقطة
3 مانشستر سيتي 14 نقطة
4 مانشستر يونايتد 14 نقطة
5 إيفرتون 14 نقطة
6 برايتون 14 نقطة
7 برينتفورد 12 نقطة
8 توتنهام هوتسبر 12 نقطة
9 وست هام يونايتد 11 نقطة
10 أستون فيلا 10 نقطة
11 آرسنال 10 نقطة
12 ولفرهامبتون 9 نقطة
13 ليستر سيتي 8 نقطة
14 كريستال بالاس 7 نقطة
15 واتفورد 7 نقطة
16 ليدز يونايتد 6 نقطة
17 ساوثهامبتون 4 نقطة
18 بيرنلي 3 نقطة
19 نيوكاسل يونايتد 3 نقطة
20 نورويتش سيتي 1 نقطة

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