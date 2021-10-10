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موعد مباراة إيطاليا ضد بلجيكا اليوم الأحد في دوري الأمم الأوروبية

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:30 ص
بلجيكا وايطاليا
بلجيكا وايطاليا
غدير أحمد
يستعد منتخب إيطاليا لمواجهة نظيره منتخب بلجيكا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة دوري الأمم الأوروبية، على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو.

وأعتاد المنتخب الإيطالي على سلسلة الإنتصارات وآخرها على يد إسبانيا في نصف النهائي بعد الخسارة من لا روخا بهدفين لهدف، ليسقط بطل أوروبا للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.

وعلى الجانب الآخر، فرغم الأداء المميز للمنتخب البلجيكي في الشوط الأول أمام فرنسا بنصف النهائي، فخسروا تقدمهم بهدفين لتسكن شباك تيبو كورتوا ثلاثية وودعوا بطولة كانت بالمتناول.

موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن تقام مباراة إيطاليا وبلجيكا اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021، بملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وبلجيكا

وتذاع مباراة إيطاليا وبلجيكا على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

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