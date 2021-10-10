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ليفربول يراقب صفقة دفاعية

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 08:01 ص
كلوب
كلوب
محمد الدمتناوي
يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي، تعزيز خط دفاعه بصفقة جديدة، حيث وضع عينه على أحد اللاعبين الأفارقة في الدوري اليوناني.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول يراقب المدافع السنغالي بابي أبو سيسي، لاعب أولمبياكوس البالغ من العمر 26 عامًا.

وأرسل نادي ليفربول كشافيه لمراقبة مدافع أولمبياكوس خلال مواجهة فنربخشة التركي بالدوري الأوروبي، وهو ما فعله آرسنال وإيفرتون أيضًا.

وقدم اللاعب السنغالي مستوى مميزًا، ما أسهم في خروج فريقه فائزا (3-0) دون اهتزاز شباكه.

وعلى الرغم من كونه لاعبًا دوليًا، إلا أن مشاركته لا تتجاوز 4 مباريات دولية، في ظل صعوبة إقحامه على حساب الثنائي خاليدو كوليبالي وعبدو ديالو.

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ليفربول صفقة دفاعية اخبار ليفربول

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