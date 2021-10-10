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الزمالك يصارع الأهلي لخطف مدافع بيراميدز

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 08:01 ص
بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
اشتعلت المنافسة بين ناديي الأهلي والزمالك، للظفر بخدمات نجم فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة، حيث دخل كلا الناديين في مفاوضات لضم اللاعب مع نهاية عقده بنهاية الموسم.

الزمالك يُصارع الأهلي لخطف مدافع بيراميدز

دخل النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع مسئولو نادي بيراميدز للتعاقد مع أحمد أيمن منصور مدافع الفريق لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم المقبل.

كما فتح مسئولو نادي الزمالك خط مفاوضات قوي مع أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز لضمه في الموسم المقبل ومع نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إعجابه الشديد بقدرات أحمد أيمن منصور وتحمس للتعاقد معه لاسيما وأنه لاعب جوكر ويمكن توظيفه في أكثر من مركز.

ويحاول مسئولو الزمالك الحصول على خدمات مدافع بيراميدز، لكن العقوبة الموقعة على النادي بحرمانه من القيد لفترتي انتقالات يعطل النادي في اتمام الصفقة.

وسبق ودارت مفاوضات قوية بين الزمالك وبيراميدز في الفترة الماضية لضم أحمد أيمن منصور لكن لم يتوصل الطرفان لأي اتفاق.

الكلمات المفتاحية

لفترة المقبلة رياضة بيراميدز الزمالك الاهلي اخبار الرياضة

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