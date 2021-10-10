نصائح هامة لتقليل استهلاك البنزين بعد تحريك اسعار الوقود

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرارا بتحريك أسعار البنزين بمحتلف الفئات 80 و92 و95، بقيمة 25 قرشًا، إذ تم العمل بالأسعار الجديدة بدءًا من صباح أمس الأول الجمعة، مع الإبقاء على تثبيت أسعار السولار.





وفي هذا الإطار، سنستعرض لكم متابعينا الكرام، نصائح لتوفير استهلاك البنزين في سيارتك وفقًا لموقع Wikihow وذلك على النحو التالي:





تعديل طريقتك في القيادة

وهذه الطريقة تعتبر من أسهل الطرق وأكثرها فعالية لزيادة كفاءة استهلاكك للوقود، فأكثر السرعات كفاءة في استهلاك الوقود هي تلك التي تغير فيها سرعة ناقل الحركة، وهي في معظم السيارات تقارب 80 كيلومترًا في الساعة، وكلما زدت عن سرعة 80 كيلومترا/ ساعة بمقدار 8 كيلومترات/ ساعة، فأنت تنفق ما مقداره ربع دولار أكثر لكل 4 لترات من الوقود، لذا فكفاءتُك في استهلاك الوقود تقل مع زيادة سرعتك.





قُد سيارتك بسلاسة والزم حارة واحدة

عندما تخفض سرعة السيارة ثم تحاول استعادتها بزيادة التسارع، فإنّ ذلك يزيد من استهلاك الوقود، لذا عليك الحفاظ على وضعية ثابتة لدواسة الوقود يسمح بسريان أقل للوقود عبر المحرك، ما يزيد بدوره كفاءة استهلاك السيارة للوقود.





زِد تسارعك بهدوء

عندما تضغط على دواسة الوقود لزيادة التسارع كثيرًا بعد توقفك، فإنّ ذلك يحرق وقودًا أكثر ويقلل العُمر الافتراضي للإطارات، لذا فالتسارع بمعدل بطيء يعني استهلاكك كمية أقل من الوقود للوصول إلى السرعة المرغوبة.





تجنب الوقوف المستمر بلا فائدة

يفضل إطفاء المحرك إذا كنت ستوقف سيارتك بلا حركة لمدة أكثر من دقيقة لتوفير الوقود، إذ لا تحتاج السيارات الجديدة إلى التسخين في أيام الشتاء الباردة، لذا فتشغيلها لبضع ثوان قبل التحرك يكفي لتجهيزها.



