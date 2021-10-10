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أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-10-2021

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
أعلنت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية عن استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-10-2021 عند مستويات بين 31 إلى 34 جنيها للكيلو للمستهلك بحسب المنطقة، حيث سجلت الدواجن البيضاء 27-28 جنيها في المزرعة وسجل سعر المستهلك 31-34 جنيها للكيلو. 

أسعار الدواجن اليوم 

سجلت أسعار الدواجن البلدى بين 34-35 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 35-38 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيها.
 
أسعار البيض اليوم
وتراوحت أسعار البيض الأبيض بين 42-43 جنيها للكرتونة في المزرعة، والسعر للمستهلك بين 46-50 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 51-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها.
 


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