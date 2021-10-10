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رياح نشطة وشبورة بهذه المناطق.. اعرف تفاصيل طقس اليوم

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وأكدت الأرصاد أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء
 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

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