ارتفاع إنتاج أمريكا من النفط الصخري إلى 8.022 مليون برميل





ارتفع إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الصخري خلال شهر أغسطس 2021 بمقدار 31 ألف برميل يوميا فقط مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 8.022 مليـون برميـل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية سبتمبر 2021.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، إلى أنه يتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة خلال شهري سبتمبر وأكتـوبر 2021 ليصـل إلـى 8.135 مليـون برميل يوميا .

و ارتفع عدد الحفارات العاملة بمقدار 18 حفارة خلال شهر أغسطس 2021 ليبلغ 449 حفارة .