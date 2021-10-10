ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام بنسبة 0.7 %

تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخـام وسـوائل الغاز الطبيعي خلال شهر أغسطس 2021 بنحو 625 ألف برميل يوميا ، أي بنسبة 0.7 % مقارنة بمستويات الشهر السابق ، لتصل إلى حوالي 94.8 مليون برميل يوميا، حيث ارتفع إجمالي إمـدادات الدول المنتجـة مـن خارج أوبك بنسبة 0.8 % ليصل إلـى نحـو 62.9 مليـون برميل يوميا.





كمـا ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 0.5 % لتصل إلى نحو 31.9 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية سبتمبر 2021 الصادرة عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط.



