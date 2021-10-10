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حسن بلتاجي يكشف كواليس عمله مع منتخب ألمانيا

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 08:30 ص
حسن بلتاجي
حسن بلتاجي
حسام مجدي

تحدث حسن بلتاجي مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تحت 15 عام عن كواليس عمله مع الجهاز الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم.

وقال بلتاجي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أنا ضمن فريق عمل مع المنتخب الألماني الأول، نعمل على لاعبي منتخبنا ولاعبي المنافسين".

وأضاف "نحلل لاعبي المنافسين الحاليين او المنافسين المحتمل مواجهتهم في كاس العالم".

وواصل "من ضمن المنافسين الي بندرسهم هو منتخب مصر لإنه محتمل يواجه المانيا لو صعد كاس عالم".

واختتم " لا ننتظر حتى تحديد منافسنا من أجل دراسته، نقوم بعمل دراسة عن المنافسين المحتملين من أجل أن نكون مستعدين لتحليل أي فريق يتم اختياره لمواجهتنا".

الكلمات المفتاحية

حسن بلتاجي باريس سان جيرمان

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