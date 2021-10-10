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حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد بضم بروزوفيتش

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 08:30 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أمل الحلفاوي
ذكرت تقارير صحفية، خلال الفترة الأخيرة، أن مانشستر يونايتد، دخل في مفاوضات مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد بضم بروزوفيتش
ومن المقرر أن ينتهي عقد بروزوفيتش مع إنتر ميلان، في نهاية الموسم الحالي، وبالتالي فإنه يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر مجانًا، في شهر يناير المقبل.

وأوضح فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "رغم الشائعات المنتشرة، فإن بروزوفيتش لم يحصل على أي عرض من مانشستر يونايتد، حتى الآن".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، أصبح قريبًا من خسارة نجمه الفرنسي، بول بوجبا، في الموسم المقبل، لذا يسعون لتأمين خط الوسط بالتعاقد مع بديل مميز.

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مانشستر يونايتد فابريزيو رومانو بروزوفيتش

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