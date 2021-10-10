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"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 08:59 ص
كيروش
كيروش
محمد زويد
أبدى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالي إعجابه الشديد بكارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم. 

أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة 
حيث أكد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى بنادي سموحة، أن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب كبير وله سيرة ذاتية قوية، مشيرا إلى أنه يتمنى النجاح له في الفترة المقبلة. 

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن كيروش مدرب صايع في كرة القدم، ويكفي قيادته لتدريب ريال مدريد ومنتخب البرتغال.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر كيروش احمد ناجي

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