Advertisements

بطلب من رونالدو.. نجم يوفنتوس على رادار مانشستر يونايتد

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 09:03 ص
رونالدو
رونالدو
أمل الحلفاوي
طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتعاقد مع أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بطلب من رونالدو.. نجم يوفنتوس على رادار مانشستر يونايتد 
وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن رونالدو، أبدى رغبته في ضم الإيطالي فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس، خلال الموسم الحالي، الذي زامله الموسم الماضي، وكانا متجانسان في هجوم الفريق بشكل كبير.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سعر كييزًا من الممكن أن يتجاوز الـ 100 مليون إسترليني قريبًا، علمًا بأن هناك اهتمام من جانب أندية أخرى، من بينهم تشيلسي.

وكشفت "ذا صن" أن يوفنتوس تلقى عرضًا بقيمة 85 مليون إسترليني من تشيلسي في الصيف الماضي لضم كييزا، إلا أنه رفض ذلك.

جدير بالذكر أن كييزًا لعب دورًا كبيرًا في تتويج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 في الصيف الماضي.

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس مانشستر يونايتد كييزا رونالدو

أخبار تهمك

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يوم

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ 19 دقيقة

نجم مانشستر سيتي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول انتقاله إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يصارع الأهلي لخطف مدافع بيراميدز

منذ ساعة و 16 دقيقة

بطلب من رونالدو.. نجم يوفنتوس على رادار مانشستر يونايتد

منذ ربع ساعة

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على ترتيب مصر في المجموعة السادسة بعد الفوز على ليبيا

منذ حوالي 10 ساعة

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يوم

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 19 ساعة

نجم برشلونة على رادار نيوكاسل يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ حوالي 11 ساعة

تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

كريستيانو رونالدو يرفض الزواج من صديقته.. اعرف السبب

رونالدو يكشف سبب رفضه العودة لليونايتد

بعد دي ليخت.. كريستيانو رونالدو يتدخل لضم نجم مانشستر يونايتد

يوفنتوس يجهز لصفقات مدوية في الصيف المقبل

ريال مدريد يفاوض صفقة غير متوقعة

نشرة ريال مدريد: الريال يستعد لضم نجم برشلونة "المطرود" والتضحية بنجم الملكي من أجل الصفقة الكبري ورحيل لاعب جديد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

01:38 ص

الزمالك يصارع الأهلي لخطف مدافع بيراميدز

08:01 ص

نجم مانشستر سيتي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول انتقاله إلى برشلونة

06:00 ص

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

07:38 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements