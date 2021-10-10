طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتعاقد مع أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





بطلب من رونالدو.. نجم يوفنتوس على رادار مانشستر يونايتد

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن رونالدو، أبدى رغبته في ضم الإيطالي فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس، خلال الموسم الحالي، الذي زامله الموسم الماضي، وكانا متجانسان في هجوم الفريق بشكل كبير.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سعر كييزًا من الممكن أن يتجاوز الـ 100 مليون إسترليني قريبًا، علمًا بأن هناك اهتمام من جانب أندية أخرى، من بينهم تشيلسي.





وكشفت "ذا صن" أن يوفنتوس تلقى عرضًا بقيمة 85 مليون إسترليني من تشيلسي في الصيف الماضي لضم كييزا، إلا أنه رفض ذلك.





جدير بالذكر أن كييزًا لعب دورًا كبيرًا في تتويج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 في الصيف الماضي.