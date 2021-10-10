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الرئيس العراقي برهم صالح يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 09:04 ص
الرئيس العراقي
الرئيس العراقي
وكالات

أدلى الرئيس العراقي برهم صالح، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات التشريعية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، إن الانتخابات فرصة لبناء العراق الجديد.

 

وأضاف برهم صالح، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أن الانتخابات العراقية فرصة لضرب الفساد وتعزيز الاستقلال والسيادة.

 

 وأكد برهم صالح، أن الانتخابات العراقية مفصلية ومصيرية وفرصة لتصحيح المسارات الخاطئة.

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