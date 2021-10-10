"لا تتلقوا مكالمات من هذه الدولة".. عمرو أديب يحذر المصريين (فيديو)

ناشد الإعلامي عمرو أديب، المصريين عدم تلقي مكالمات هاتفية من دولة جزر القمر، طالما لا نعرف بها أحد، او لا يوجد ما يستدعي تلقي مكالمة منها.

المكالمات التي تأتي من جزر المالديف

حذر "أديب"، من المكالمات التي تأتي من جزر المالديف، قائلا: "أي حد يجيله مكالمة من جزر المالديف ميردش عليها إلا لو ليك حد في المالديف".

عمليات قرصنة وسحب رصيد

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك عمليات قرصنة وسحب رصيد تتم من خلال هذه المكالمات، مضيفا مشددا: "محدش يرد على نمرة من المالديف إلا لو عمتك من المالديف، او مراتك كانت هناك وراجعة".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "البلاوي السوداء اللي بتجلنا من السوشيال ميديا أصبحت مرعبة.. أرجوكم محدش يرد على نمر من جزر المالديف".



