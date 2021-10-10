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الثلاثاء و الأربعاء.. عمر خيرت يحيي حفلتان بدار الأوبرا المصرية

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:06 ص
عمر خيرت
عمر خيرت
أروي حمدي
يحيي الفنان عمر خيرت حفلا غنائيا كبيرا يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين على خشبة المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية، وسط إجراءات احترازية حفاظا على الجمهور من فيروس كورونا.



كما يقدم الفنان عمر خيرت مجموعة من أغانيه المميزة ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.



ومن جانب أخر علق عمر خيرت خلال برنامج "عرب وود" على قناة روتانا سنيما عن مشاركتة في مسلسل "الممر" قائلا "إن شعور الفنان بإنجازات ‏وانتصارات وطنه تحمل لمحة رومانسية، مضيفًا أنه شعر كأنه جندي صاعقة في الجيش المصري، وأن هذا ‏الشعور ساعده على العيش داخل الفيلم وإدراك هدفه الأصلي".



مسلسل "الممر" من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد فلوكس، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، أمير ‏صلاح الدين محمود حافظ، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

الكلمات المفتاحية

عمر خيرت دار الاوبرا المصرية الفجر الفني البخيل وأنا

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