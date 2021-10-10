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مركز التحول الرقمي بجنوب الوادي يجرى اختبارات لـ 114 من الباحثين

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 09:59 ص
مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي
مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي
بسام عبدالحميد
أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن مركز التحول الرقمي يواصل إجراءات الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري من داخل الجامعة والراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمي من خارج الجامعة مشيرا إلى أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمي للباحثين حتى وصل إلى المجموعة 55 خلال فتره وجيزة.
 
مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي 
وأضاف الدكتور محمد عبد الصبور مدير مركز التحول الرقمي بالجامعة انه بلغ عدد الذين أدوا الاختبار لهذه المجموعة في إطار برنامج التحول الرقمي 114 باحث (دبلوم -ماجستير -دكتوراه)، وشارك في إجراء الاختبارات الدكتور عماد على منسق الامتحانات بالمركز والدكتور الأمير حسين منسق التدريب بالمركز.

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