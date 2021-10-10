تصدرت "جوجل".. ننشر قائمة مصروفات المدارس الحكومية



مع انطلاق الدراسة، تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن مصروفات المدارس وذلك في ظل سعي أولياء الأمور لتسديد تلك المصروفات لاستكمال دراسة أبنائهم في المدارس.



وانطلق السبت العام الدراسي الجديد، بعدد من مدارس المحافظات، على أن تنتظم الدراسة اليوم الأحد بجميع المحافظات، وحرص أولياء الأمور على اصطحاب ابنائهم في أول يوم دراسي.



وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة للمديريات التعليمية لتعميمها، تضم إجراءات بشأن الوقائية ضد "كورونا"، وكذا إجراءات الانضباط اليوم الدراسي، وشددت الوزارة، على حضور جميع الطلاب والمعلمين، والاداريين طوال اليوم الدراسي، مع الإجراءات الاحترازية ونبهت الوزارة بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وتوفير واستخدام المطهرات باستمرار تسجيل الغياب.

قائمة مصروفات المدارس

وفيما يلي يقدم "الفجر" قائمة مصروفات المدارس الحكومية تزامنا مع تزايد عمليات البحث عنها:



- مصروفات المدارس لمرحلة رياض الأطفال- 305 جنيه.



- مصروفات المدارس للصف من الأول وحتى الرابع الابتدائي 305 جنيه.



- مصروفات المدارس للصفين الرابع والخامس الإبتدائي 205 جنيه.



- مصروفات المدارس للصف لكافة صفوف المرحلة الإعدادية 205 جنيه.



- مصروفات المدارس للصف الأول الثانوي العام 520 جنيه.



- مصروفات المدارس للصفين الثانى والثالث الثانوى العام 505 جنيه.



- مصروفات المدارس للصف الأول الثانوي الفني بأنواعه 220 جنيه.



- مصروفات المدارس للصفين لثانى والثالث الثانوى الفني بأنواعه 205 جنيهات.