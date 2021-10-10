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محامي ضحية "السجود للكلب" يفجر مفاجأة عن "عم عادل" (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف وليد السروجي، محامي الممرض ضحية واقعة "السجود للكلب"، تفاصيل الحكم الصادر في القضية، قائلا: ان الدولة هى من ستحصل على الغرامة المقدرة بـ 100 ألف جنيه، كونها عقوبة تكملية، وتم توجيه المتهمين إلى إدارة تنفيذ الأحكام، معلقا: "النهاردة هيلبسوا البدلة الزرقاء".

ولفت "السروجي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن موكله لم يكتب طلب الإجازة بإرادته، مضيفا: "المستشفى ليست متقبلة عم عادل، وبيعاملوه كأنه أخطىء أنه منطش صح أمام الدكتور، والمفروض يقول أن هو المخطىء".

وقال إن هناك أطباء آخرين عرضوا على الممرض العمل معهم في عياداتهم الخاصة، مضيفا: "في ناس واقفة أمام أكل عيش عم عادل"، ليرد الإعلامي عمرو أديب، قائلا مندهشا: "المستشفى قالت كده المفروض دول أطباء محترمين، ده خبرة كبيرة".

وأضاف: "أحد الوسطاء لحل الموضوع قاله يا عادل انت مكبر الموضوع ليه، قالهم أنا لا صورت ولا نشرت ولا اديت الفيديو لصاحبي.. الفيديو كان على تليفون الدكتور عمرو وخرجت من هاتفه.. عم عادل يتعاقب ليه".

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